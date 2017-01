Entrevista a Katherine Maher: “Cada article de Viquipèdia és transparent”

Els col·laboradors de Viquipèdia es van trobar confrontats, de dels primers passos de l’enciclopèdia en línia, a falses informacions i van haver d’organitzar-se i inventar regles per evitar que fossin publicades a la plataforma. En un moment en què la qüestió de les falses informacions continua agitant el debat públic, més de dos mesos després de l’elecció de Donald Trump a la Casa Blanca, hem entrevistat a Katherine Maher, directora executiva de la Fundació Wikimedia.

Després de l’elecció de Donald Trump, molts comentaristes van considerar que havíem entrat en una era de “post-veritat”. Wikipedia no sembla compartir aquesta anàlisi. Per què?

Crec que la veritat segueix sent fonamental. Malgrat tots els debats recents, la distinció entre el que és veritat i el que és fals és encara – per sort – rellevant. Aquest tipus de debat no és nou per als “viquipedistes”: des de fa quinze anys treballen per discernir la veritat de la falsedat i han estat sempre oberts i transparents sobre la forma en què ho fan.

Viquipèdia es basa en la promesa que hi ha informacions reals, verificables. Fins i tot els temes més controvertits poden presentar-se d’una manera neutral, n’estem convençuts, i aquest és el nostre model: donem els diferents punts de vista que hi ha sobre un tema. Això no vol dir que els enganys [hoax] no són un problema important, i que no existeix la desinformació.

Les seves regles de neutralitat recorden, per a molts, les aplicades per grans mitjans de comunicació, com ara l’Associated Press a Estats Units …

És la comunitat qui estableix les regles de funcionament de Viquipèdia, però també hem après de la manera com funcionen els mitjans i organitzacions que fan comprovació dels fets (fact-checking). Tenim tres principis intangibles per assegurar que una informació és exacta i una pàgina compleix les nostres normes: utilitzar només fonts fiables; tenir un enfocament neutral; i no utilitzar informacions per a les quals no existeix una font establerta.

Hem vist sorgir als Estats Units mitjans digitals com Breitbart, molt combatius, que de vegades publiquen informacions falses. Ha canviat això la política que apliqueu en matèria de fonts fiables?

No tenim una llista predeterminada dels mitjans de comunicació utilitzables. Tenim, en canvi, una sèrie de preguntes que cal plantejar-se per a determinar la fiabilitat d’una font. Aquest mitjà publica una rectificació quan comet un error? Tenen una mirada crítica sobre el que publiquen? Aquesta política oberta ens dóna una gran flexibilitat, que és necessària per a un projecte de l’envergadura de la Viquipèdia.

Per a Viquipèdia el més important és la neutralitat, que no és el mateix que l’objectivitat. És molt important presentar les diferents visions d’una qüestió. Sobre temes importants, com ara l’escalfament climàtic, l’enciclopèdia dóna, per descomptat, totes les dades, explica tots els problemes, però també es presenten, a peu de pàgina, les controvèrsies polítiques.

Una part de la dreta nord-americana té un discurs anti-establishment, anti mitjans, que s’estén a vegades a Viquipèdia, acusada de ser d’”esquerra”. Què en diu vostè?

Viquipèdia gaudeix de gran confiança del públic. Això no vol dir que mai cometem errors; però quan estem equivocats, intentem ser transparents, actuar de forma responsable i explicar com corregim els nostres errors.

Quan va començar Viquipèdia, el nostre propòsit era guanyar-nos la confiança del gran públic. És per això que cada article és totalment transparent: per a cada un d’ells, es pot veure totes les versions des de la seva creació, llegir totes les discussions que han tingut lloc sobre el tema. Quins van ser els desacords? Quina informació s’ha considerat massa accessòria per a figurar a la pàgina? Aquest és el cor del nostre funcionament, i aquests no són els algoritmes que decideixen com una informació és presentada. Els nostres lectors són éssers humans intel·ligents, i confiem en ells per a que prenguin les seves pròpies tries.

Hi ha tantes persones que milloren la Viquipèdia, amb molt diversos punts de vista, que aquesta és la nostra millor arma per entendre millor el món. I en els temes més controvertits, aquesta diversitat és encara més important. Més encara: un estudi recent mostra que quan activistes s’inscriuen a Viquipèdia per a editar un registre de pàgina en particular, es tornen cada vegada més objectius a mesura que hi participen. Això és el que fa que la força de Viquipèdia, la seva capacitat per a unir la gent.

Le Monde