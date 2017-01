Manuel Valls: “Vull trencar l’esperit de desfeta”

Després del primer debat de les primàries de l’esquerra, sent que la campanya comença realment?

Confio en la mobilització, en la voluntat dels francesos de prendre el control del seu destí. No volen deixar-se imposar una elecció. Els francesos formen un poble molt polític. Consideren que l’elecció presidencial és un moment clau que compromet el destí del país. No hi ha res escrit.

Les diferències entre els candidats no són massa grans per a unir-vos després?

Hi ha, per descomptat, diferències sobre el que hem fet junts des del 2012. Però, afortunadament, hi ha punts de convergència sobre la necessitat de defensar el sistema de protecció social i de salut, o la lluita contra el terrorisme. Per a reeixir les primàries, hi ha almenys tres condicions: una gran participació, la qualitat dels debats, i una opció clara. Els francesos han de designar a qui que té la capacitat d’encarnar la funció presidencial, i de guanyar.

És vostè el candidat del balanç del quinquenni?

És lògic en una democràcia que s’assumeixi la tasca realitzada. Cal aprendre dels èxits i dels fracassos. Però en el debat del dijous passat, jo era l’únic en assumir el que hem, o millor, en reclamar l’orgull d’haver exercit unes responsabilitats. Hollande va donar l’oportunitat a una generació d’exercir el poder i és com si aquest exercici hagués escaldat les mans, les ments i els cors d’alguns.

Aquest és sovint el problema de l’esquerra francesa: governa en els moments difícils, i després obre judicis per traïció. Això no és nou: hi ha hagut sempre aquesta idea del llarg remordiment del poder. És molt més comfortable fer proclames des de l’oposició. Governar és difícil. I jo n’he assumit les responsabilitats. Estic convençut que França segueix tenint necessitat de l’esquerra i ho vull encarnar.

La seva funció de primer ministre li dona més legitimitat que els altres candidats?

La confrontació amb els reptes, l’experiència de l’autoritat de l’Estat … tot això et prepara. Però no és suficient. Cal ser capaç d’ajudar a cada francès a recuperar el control del seu destí. Si els ciutadans d’esquerra i els progressistes creuen, en contra de l’opinió dels comentaristes i d’alguns polítics, que poden guanyar, llavors tot és possible. Si no es volen sotmetre a l’elecció entre l’extrema dreta i la dreta i conservadora, les coses poden canviar. Vull trencar l’esperit de derrota. I crear esperança.

En aquesta campanya, Benoît Hamon s’ha distingit per la renda universal, Arnaud Montebourg pel “Made in France”. No està clar quina és la marca Valls …

No crec que una elecció presidencial es jugui amb una mesura. Tinc propostes fortes, com l’exempció d’impostos de les hores extraordinàries – perquè estic en primer lloc per una societat de treball -, un ingrés decent, un augment del 10% de les petites pensions, el dret a la formació durant tota la vida, la creació d’empreses amb un préstec d’interès zero, el servei social per a les dones i homes joves.

Contra el terrorisme islàmic, vull seguir rearmant l’estat, amb 1.000 policies i gendarmes addicionals cada any, 1000 jutges addicionals en cinc anys, i l’augment del nostre pressupost de defensa al 2% del PIB. La meva marca és l’aliança entre la República forta i la França justa.

Ningú no està és per la República feble i la França injusta …

Dir això seria no entendre el què ens juguem en aquest moment. El projecte de Marine Le Pen, és la divisió, i el qüestionament de la República. El projecte de François Fillon, amb la seva purga liberal, faria una França injusta.

Europa és el tema que divideix més entre els candidats?

Vull reconstruir Europa, simplificar-la, tornar a centrar-la en els seus objectius estratègics: valors, seguretat col·lectiva, inversió de futur en el món digital, transició ecològica, recerca. S’ha d’anar més lluny en el pla Juncker (pla d’inversió per Europa), portant-lo a un bilió d’euros. Europa en té la capacitat. Proposo una iniciativa francoalemanya per a una rconferència del refundació de la UE que abordi la crisi del projecte europeu. Es necessita una pausa de l’ampliació i mantenir un llenguatge de la veritat: Turquia no pot entrar a la Unió Europea, com tampoc Ucraïna.

Vostè defensa la sobirania de les nacions a la UE: no és contrari a la integració europea?

Sóc profundament europeu, i el meu projecte és la continuació del redreçament de França i de renaixement d’Europa. Europa és una federació d’estats-nació, segons la bella fórmula de Jacques Delors. En el món d’avui, amb el retorn de les grans nacions, Europa ha de recuperar la sobirania, amb l’aclariment i la protecció de les seves fronteres, i sortint d’una forma d’ingenuïtat enfront de la competència global. Vull que tots els productes que entren al mercat intern i que no compleixen amb els nostres estàndards ambientals i socials siguin sotmesos a molt forts impostos. També vull controls estrictes sobre la inversió estrangera en el territori de la UE en àrees estratègiques: defensa, energia, transport, agricultura, cultura.

El seu projecte promet molta nversió. S’ha acabat l’època dels esforços?

La serietat pressupostària és essencial per preservar la nostra sobirania. Estarem a menys del 3% de dèficit públic el 2017. Però el gran debat de l’elecció presidencial amb la dreta serà sobre el paper de l’Estat, els serveis públics, el nostre model social.

Assumeixo la idea d’un estat fort per protegir els nostres ciutadans i preparar el futur. Hem d’augmentar la inversió pública i privada, per a fer que França estigui a l’avantguarda de les noves empreses, la “French tech“, la recerca, la universitat. Proposo d’altra banda que per a aquesta s’inverteixin com a mínim mil milions d’euros a l’any.

El 20 de gener, Donald Trump serà investit president dels Estats Units. Li preocupa?

Els EUA són un país amic, un país aliat, però que ha d’assumir les seves responsabilitats de gran potència. Això no sempre ha estat el cas en els últims anys, sobretot a Síria. En els propers mesos, hi ha qüestions que posaran a prova la relació entre els Estats Units i Europa.

L’acord resultant de la COP21 ha de ser respectat, afecta el futur del planeta. I caldrà un impost carboni europeu sobre les importacions dels Estats Units, si fos impugnat. També hi ha una negociació comercial: Europa ha de respondre amb fermesa a qualsevol enduriment dels Estats Units.

Finalment, hi ha l’expedient nuclear iranià. No respectar-lo seria un veritable perill per a l’estabilitat a la regió. Els últims dies han creat confusió sobre la relació entre els Estats Units, Rússia i Europa. Europa ha de ser forta i unida en aquest nou món.

Condemna la “putinofília” d’alguns dirigents francesos, com Marine Le Pen i François Fillon?

Rússia ha tingut el sentiment, des de la desintegració de l’URSS, de ser descartada. No s’ha d’humiliar les grans nacions, perquè sempre es desperten. Durant cinc anys, les discussions entre França i Rússia han estat constants, altrament no s’haurien aconseguit els acords de Minsk (protocol de pau per a Ucraïna signat el 5 de setembre de 2014), decisius per a l’estabilitat a l’est d’Europa. Però cal sortir de la crisi d’Ucraïna, jcom de l’ocupació de la península de Crimea. No és violen impunement les fronteres.

A Síria, l’aliança de Rússia amb els règims de Damasc i Teheran donarà lloc a un punt mort i a una confrontació amb el món sunnita. Cal una solució humanitària i política a Síria.

I després constato temptatives d’influència de Rússia en diferents països. No podem acceptar-les. Estic sempre inquiet quan grans responsables nacionals volen alinear França amb la posició d’una gran potència estrangera. La marca de França, és la independència. Vladímir Putin, que és un home de relacions de poder, ho ha de saber. Li ho recordaré.

“El liberalisme econòmic no és la resposta”

Com accedir a la segona volta de les eleccions presidencials si, en la primera hi ha tres candidats forts a l’esquerra: un sortit de les primàries, i a més Emmanuel Macron i Jean-Luc Mélenchon?

Segons totes els pronòstics, l’esquerra seria eliminada de la segona ronda. Però estic convençut que les primàries ens donen una força. La meva designació seria, després de la victòria de François Fillon a les primàries de la dreta, després de la decisió de François Hollande, el tercer element d’una nova situació: em beneficiaria d’un impuls. Cadascú haurà aleshores d’assumir la responsabilitat pel risc de la divisió i l’eliminació de l’esquerra. La política no és una suma, és una dinàmica!

Si vosté és designat a les primàries, discutirà amb Mélenchon i Macron?

Quina és la meva especificitat? És la d’estar en el centre dels progressistes, d’Emmanuel Macron a Benoît Hamon i Arnaud Montebourg. Cal sempre discutir, però l’elecció presidencial no és una negociació. No són petits arranjaments. És un diàleg amb els francesos.

Quines són les seves diferències amb el Sr. Macron?

Emmanuel Macron ha inspirat el projecte econòmic del president de la República. Hem governat junts. Tinc dos desacords principals amb ell. El primer: crec que el liberalisme econòmic no és la resposta a la situació a França. Per a mi, el paper de l’Estat i dels serveis públics és essencial, com els interlocutors socials – penso en particular en la gestió de l’assegurança – atur. A més, no crec que França sigui una juxtaposició de comunitats a l’anglosaxona, o que la laicitat estigmatitza. Aquesta protegeix. I no crec que la República sigui responsable del terrorisme. Però els progressistes han de retrobar-se.