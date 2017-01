Francesc Trillas: Europa i la catequesi independentista

L’any en què Europa viu un any decisiu, en què està en perill la seva integració, sense la qual ni la pau, ni la llibertat, ni el relatiu benestar que vivim serien explicables, en aquest any fonamental, Catalunya està entretinguda en donar continuïtat al procés de catequesi independentista. En comptes d’educar la població en la necessitat de cooperar per resoldre els problemes de la humanitat, encarnats en els Trump, Le Pen, Wilders, Farage, Putin, i altres sobiranistes.

No us ho perdeu: segons els catequetes i teòlegs del “procés”, tindrem assegurats 1000 euros per càpita (i un fanalet, suposo) m’imagino que mensuals (o seran diaris?) l’endemà de “la independència” i un país, que és clar no és europeu, està ja disposat a finançar-nos. Tot està a punt, tot és molt rigorós i s’ha treballat molt bé (doncs com és que no acaba de passar mai si està tan llest i fet i és imparable?). Això és el que diu el Profeta Vidal (en una recent xerrada a Granollers):

“Això és imparable i a Madrid ho saben. Seguim ferms. Tot està quasi llest (85-90% fet): 31 comissions, treballant en 19 àmbits diferents sota supervisió d’en Pi Sunyer (ex vicepresident del Tribunal Constitucional, no ho oblidem). A partir del febrer (de l’aprovació dels pressupostos) tot s’accelerarà i començarem a tenir més informació del que s’ha fet durant tot aquest temps. Una dada, pels indecisos: a partir de l’endemà de la proclamació d’independència l’ingrés mínim per a tothom (aturats, pensionistes, pirmi, viuetats, etc…) serà de 1.000 €. Els estudis econòmics estan fets pel Col.lectiu Wilson (catedràtics catalans d’aquí i d’arreu del món i empresaris de prestigi) i estan avalats per, com a mínim, tres institucions internacionals serioses, poc sospitoses de ser amigues, com el Deutsche Bank. Els números surten, i surten bé. Actualment, Espanya està en el 14è lloc dels 28 estats d’Europa quant a renda per càpita i resta d’indicadors econòmics. Catalunya estarà en el lloc 8è si obté la independència, i Espanya baixarà fins el 21è lloc. Que se sàpiguen aquests números, ja que tenen a veure, perquè ajudaran a resoldre-la, amb la pobresa energètica i de milers d’avis del nostre país. No lligarem els gossos amb llonganisses, que consti, però disposarem de més diners, els que no aniran a Espanya, i fiscalment també volen ser més contundents en la lluita contra el frau.

Més: hi ha un país, no Europa, no es vol dir, no especialment pro-Espanya, que està disposat a finançar-nos per si el govern d’Espanya talla l’aixeta del finançament sense voler negociar. Són negocis, ens prestaran i els pagarem interessos. I en tenen molts, de diners. Més, en el referèndum que hi ha d’haver, perquè així ho exigeixen els països amb els quals s’ha contactat, i que ens reconeixeran quan sigui el moment, la participació mínima hauria de ser del 60%, assolible. Els vots a favor del sí, aleshores, n’hi ha prou amb la meitat + 1.”

La lògica del profeta és estranya. Si no m’erro, sense ser independents, els ciutadans de Catalunya en promig ja estem al 8è lloc del món si ens comparem amb els promijos de països actualment independents. Suposant que la “independència” del profeta no provoqués cap canvi en la renda per càpita (com ell sembla suposar vagament, perquè entenc que el dèficit fiscal amb Espanya esdevindria un dèficit fiscal amb Europa com a estat membre ric que seríem), aleshores el gran avantatge per a la ciutadania seria que sortiríem als rànkings (sense cap canvi en el benestar real dels individus), i que “Espanya” o “la resta d’Espanya” estaria més avall… Vaja, a veure si és veritat que a partir del febrer tot s’accelerarà i començarem a tenir més informació. Falten poc més de quinze dies. I que es prepari la família Pujol, perquè començaran a ser més contundents en la lluita contra el frau.

Progrés Real