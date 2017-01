Idoia Mendía: “El nou líder del PSOE ha d’entendre la pluralitat del partit i d’Espanya”

Idoia Mendía (Bilbao, 1965), advocada, secretària general del PSE, va mantenir en els dos últims comitès federals del PSOE, de l’1 i 23 d’octubre, posicions crítiques amb l’actual gestora que tornaran a reproduir-se aquest dissabte. No creu que calgui esperar fins al juny per celebrar el congrés del partit, i així ho defensarà, encara que perdrà, però descarta que s’hagi de produir la crispació i l’enfrontament de les dues cites anteriors. El millor serà que hi haurà un horitzó per a elegir un líder i un equip que “prengui decisions perquè el PSOE torni a ser el partit que més s’assembla a Espanya“.

Pregunta. Què espera del comitè federal de dissabte sabent que no prosperarà la seva posició de celebrar les primàries i el congrés en breu?

Resposta. Es posarà un horitzó per acabar amb la provisionalitat que tant ens perjudica perquè no oferim credibilitat. Aquesta situació hauria de tenir fi com més aviat perquè la gestora està prenent decisions que transcendeixen a la seva funció de convocar un congrés.

P. Hi haurà enfrontament en el comitè federal de dissabte a la vista que la meitat dels secretaris generals estan en desacord amb les dates del congrés?

R. Hem d’evitar l’enfrontament i que s’inauguri un altre temps, però sí que sembla que la gestora va a fer una altra proposta de dates a la qual li ha suggerit la majoria dels secretaris generals.

P. Fins llavors la gestora haurà de seguir prenent decisions. Què li semblen les preses fins ara al Parlament?

R. La majoria de les decisions les conec pels mitjans de comunicació; unes són encertades i altres menys. Molt bé la de pujar el Salari Mínim Interprofessional i altres de clar benefici per a molts ciutadans però que pren una gestora i no és la seva funció. El partit està en una nebulosa. Necessitem una direcció.

P. La gestora argumenta que el PSOE necessita debatre abans del congrés la renovació del projecte que ofereix als ciutadans i per això hi ha un equip treballant.

R. Un equip del que vaig saber pels mitjans de comunicació, amb molts companys magnífics, però no se’ns va demanar a les federacions, o almenys que jo sàpiga, qualsevol comentari. A més, sembla que es tracta de fer un parell de taules sectorials abans del congrés i per això no crec que calgui esperar tant de temps. Si es treballés a bon ritme amb la ponència que cal debatre, amb dos mesos seria suficient. El PSOE es juga molt; hem de començar immediatament a treballar per recuperar l’electorat d’esquerra i seguim en una situació provisional que té desconcertats als ciutadans i als militants.

P. Recuperar l’electorat d’esquerra? El problema del PSOE és llavors de projecte o de lideratge?

R. De projecte, de lideratge i de lleialtat.

P. I ara també hi ha un problema d’unitat.

R. Sí i ha d’haver unitat, des de la lleialtat, però no és el mateix que uniformitat. El PSOE ha de tornar a ser el partit que més s’assembla a Espanya, plural, divers i amb lleialtat. No hi ha hagut lleialtat amb els dos últims secretaris generals; no n’hi va haver amb Alfredo Pérez Rubalcaba ni tampoc amb Pedro Sánchez.

P. Davant el problema de projecte, de lideratge, de lleialtat i d’unitat quines característiques ha de tenir el futur líder del PSOE?

R. El nou líder del PSOE ha de ser capaç de construir ponts, ara trencats, i entendre la pluralitat del PSOE i d’Espanya.

P. Hi ha molts militants que demanen a Pedro Sánchez que es presenti. Altres aposten per Susana Díaz i es configura un altre bloc al voltant de Patxi López. ¿Vostè dóna suport a aquest últim?

R. Jo no sé què van a fer aquests companys; Caldrà veure qui es presenten.

P. El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, creu que Susana Díaz seria una bona candidata perquè té com a credencial guanyar eleccions.

R. Això es deia també quan es va presentar a la secretaria general José Bono, que va guanyar moltes vegades a Castella-la Manxa però a ell li va guanyar José Luis Rodríguez Zapatero, que no havia guanyat cap elecció però va ser capaç d’il·lusionar i unir al partit . Susana Díaz és molt important, com ho és el socialisme andalús, però el PSOE no pot ser un PSOE andalús. Importa el projecte que puguin presentar els candidats; no l’origen.

P. Com creu que ha d’acabar la negociació de la nova relació del PSC i del PSOE?

R. Cal deixar que segueixi el diàleg però no concebo que el futur secretari general del PSOE surti sense un sol vot dels socialistes catalans; és com dir que Catalunya no és Espanya.

P. La solució estarà abans de la celebració del congrés.

R. No ha de ser així. La gestora no pot prendre la decisió de quina és la relació amb el PSC. Ha de ser un congrés o la nova executiva.