Robert Reich: Governant per “tuidicte”

Els tuits de Trump són una nova forma de governar per decret. Són “tuidictes”.

El secretari de premsa entrant de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha dit: “Tot el que ell tuiteja, crea notícia.”

Aquest és el problema. Creant notícies, els “tuidictes” de Trump es converteixen en amenaces implícites – que, per exemple, sancionarà una empresa en particular (Ford, General Motors, Carrier, o Boeing); o que modificarà unilateralment la política exterior (reconeixent Taiwan, animar a Israel a ampliar-se a Cisjordània, o que no donarà suport a l’OTAN davant una agressió de Rússia); o que estimularà la persecució dels seus seguidors airats contra algú en particular (un líder sindical a Michigan, una adolescent a New Hampshire, un presentador de notícies a la televisió); o que boicotejarà a un o altre mitjà de comunicació (CNN, Arizona Republican , Saturday Night Live, el programa de Hamilton); o que imposarà alts costos polítics a membres republicans del Congrés (per dur a terme una investigació sobre Rússia, etc.).

Se suposa que els Estats Units es governen amb lleis, no amb edictes. I això no obstant, els tuits de Trump estan guanyant poder, tot i que no són lleis. No són ordres executives (que poden ser revisades i anul·lades pels tribunals). Ni tan sols són declaracions d’un president que utilitza el seu “púlpit” per proferir amenaces genèriques, ja que assenyalen a empreses i persones concretes.

Són amenaces arbitràries i capritxoses, que reflecteixen els rampells diaris de Donald Trump.

I això que ni tan sols és president, encara.

Els mitjans de comunicació diuen que les idees d’un president electe són inherentment “d’ interès periodístic.” Ximpleries. Són d’interès periodístic perquè creen notícia. I creen notícia només pel fet que són considerades pels mitjans com “d’interès periodístic”

Aquesta tautologia pot convertir-se en un cercle viciós que porti a la tirania. Els mitjans de comunicació han de prestar menys atenció al que Trump està tuitejant i més atenció al que Trump està fent en realitat.

Social Europe