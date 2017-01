Entrevista a Andrés Ortega: “La ‘robolució’ és irreversible i indispensable”

És bo deixar clares les intencions d’un assaig abans d’embarcar amb ell cap al mar de possibilitats que comporta. Per això, La imparable marxa dels robots (Alianza Editorial) avisa a temps: no estem davant d’un llibre de ciència ficció, sinó de prospecció. Escriure sobre la revolució dels robots, també coneguda com la quarta revolució industrial o robolució, no és fer-ho sobre un futur especulatiu, sinó sobre un present que afecta la vida tal com l’entenem. I que ho farà molt més en els lustres que vénen.

Encara que en alguns passatges el que narra Andrés Ortega sembli tret d’una distopia pròpia de Philip K. Dick, la veritat és que el seu estudi toca de peus a terra. Tant que espanta. El seu nou llibre és un text en el qual cada porta oberta, per fantàstica que sigui la possibilitat plantejada, es basa en opinions fonamentades i fets comprovables. No hi ha ni rastre d’especulació en la seva visió d’una nova geopolítica mundial marcada pel desenvolupament robòtic.

Deia Isaac Asimov que el que que més li entristia d’escriure sobre el futur del món que l’envoltava era comprovar una sospita que li remordía la consciència: que la ciència guanya en coneixement més ràpidament que la societat en saviesa. És una cosa que Andrés Ortega apunta lúcidament, i per això la lectura de La imparable marxa dels robots planteja més d’un dubte raonable sobre si estem caminant en la direcció correcta cap a aquesta societat, la qual vivim, immersa en una revolució de la qual no sembla ser del tot conscient.

En el seu llibre, parla de com la revolució dels robots afecta a dia d’avui a tots els nivells de la societat. En quin sentit? Cap a on es dirigeix la robolució a curt termini?

Els robots, entesos en un sentit ampli (digitalització, Intel·ligència Artificial, sensors, capacitat física, nanotecnologia, etc.) ja estan per tot arreu, fins i tot en la nostra vida quotidiana. Però en un període de 10 a 20 anys viurem un progrés en aquest camp i la seva confluència amb altres com la biologia. Ja comencen a reemplaçar humans en algunes tasques, no només de “coll blau” sinó també de “coll blanc”, com en els serveis bancaris o els brokers. És a dir que les classes mitjanes també s’estan veient afectades.

Segons alguns estudis, com els de Bartomeu Mercadal en la segona meitat de la crisi (2010-2013), una part important de la destrucció de llocs de treball a Espanya va ser per la digitalització, enfront de l’anterior fase de punxada de la bombolla immobiliària i financera.

Fa un temps escrivia que era necessària una societat que es dirigeixi cap a la maximització dels beneficis socials fusionant-los amb els mons digitals, fent al·lusió a l’últim Pla Bàsic de Tecnologia i Ciència de Japó. Com de necessari o urgent és un pla d’aquest tipus al nostre país?

En aquest país aquest és un tema en el qual no hem entrat, ni des del Govern, ni des de la societat, mentre altres com el Japó o Alemanya, per exemple, porten temps abordant. Els sindicats comencen a preocupar-se. Cal evitar que sorgeixi una nova bretxa… una bretxa robòtica entre els que tinguin accés o treball amb les noves tecnologies i els que es quedin fora.

Cal avançar cap a un nou pacte social per la robòtica que faci que aquesta beneficiï el conjunt de la societat i generi un debat sobre quin tipus de societat superinteligente volem ser, ja que tot això ens va a permetre fer coses insospitades i insospitables fa uns anys. A més, hi haurà molt menys treball així que s’hauria d’impulsar l’educació en aquest sentit no només al principi, sinó al llarg de tota la vida.

El problema serà la transició, ja que en el camí molta gent no preparada es quedarà sense feina o treball. Estudis molt seriosos, des Banc d’Anglaterra al Fòrum Econòmic Mundial, manegen xifres en milions, s’estima que afectarà entre el 40% i 60% de la força laboral. Potser en aquesta transició sigui necessari instaurar una renda bàsica per als que es quedin despenjats. Anem a una societat 20/80, com diu Tyler Cowen: 20% de gent que viurà molt bé i treballarà molt o viurà del seu capital, i 80 que o no treballaran, o exerciran tasques amb llargs horaris i multitasques. Una gran pregunta és: què farem amb la gent supèrflua? I una altra, com es pagaran els serveis públics i l’Estat de Benestar necessaris?

Com veu la situació d’avanç i la investigació tecnològica al nostre país en termes actuals? A Espanya s’inverteixen 317,02 euros per habitant en R + D + I a l’any, una quantitat molt inferior a països com Suècia, Dinamarca, Alemanya o Àustria.

Quan un parlava amb responsables d’aquests països no entenien que les retallades de la despesa pública haguessin afectat a l’educació i a la R + D + I, que són inversions en futur. Però si els governs tenen responsabilitat, també els empresaris que inverteixen poc en aquests camps preferint sovint comprar les patents fora. A Espanya hi ha gent i empreses molt bones en aquest terreny, però insuficients clústers per generar una massa crítica a l’estil de Silicon Valley. És també un problema europeu.

Pel que fa al machine learning, moltes empreses estan centrant els seus esforços a aconseguir assistents personalitzats com Siri o chatbots com el xinès Xiaoice que ens ajudin en tot. Hi ha 10 milions d’usuaris xinesos que han declarat el seu amor a Xiaoice. ¿Fins a quin punt canviarà la nostra psicologia a mesura que el machine learning evolucioni? Entendrem les emocions de manera diferent?

Segurament. Primer perquè per a ser útils, per exemple en la cura de malalts, les màquines han d’entendre les nostres emocions. I a llarg termini, encara que això sigui entrar en ciència ficció, es reflecteix en que els humans es poden enamorar de màquines o programes, o que les màquines tenen emocions que poden partir d’un sentit de la mort basat en la seva incapacitat per a realitzar l’objectiu per al qual han estat programada, per exemple.

És una cosa que podem veure en pel·lícules com Her, Ex Machina o fins i tot 2001: una odissea de l’espai de Kubrick. En tot cas el futur passa per cooperar amb les màquines i no contra les màquines, en el que serà un nou humanisme que inclogui la relació amb elles.

En determinat moment del llibre, descriu que en el futur les ocupacions que millor es relacionin amb la tecnologia seran els més ben remunerats i valorats. On deixa això el futur del treball intel·lectual? L’escriptura, l’educació, el sector artístic …

La creativitat i el pensament crític seguiràn sent bàsics, i cal educar-se per a això. D’aquí l’error de degradar l’ensenyament de la Filosofia en el batxillerat. Són habilitats que sovint es diuen “per al segle XXI”, i encara que vénen d’abans, es van disparar amb la Il·lustració. Alguns parlen que estem a les portes d’un nou Renaixement en aquest terreny. Hi pot haver màquines que toquin a Beethoven, o jazz o pintin quadres bells. La qüestió és si les aplaudirem.

Vostè defensa que el futur la geopolítica i l’hegemonia de cada país estarà relacionada amb el desenvolupament d’indústries competitives robòtiques. Com afectarà això a Europa en relació amb Àsia o els Estats Units? I a Espanya?

Això es pot veure de tres maneres. En primer lloc, podem veure qui controla aquestes noves tecnologies. En aquest moment són grans corporacions dels EUA, Alemanya, Japó i Xina, essencialment. Segon, la Xina s’està robotitzant, automatitzant, de manera accelerada i això pot posar en perill el creixement de les seves classes mitjanes i l’evolució del seu règim. Tercer, una vegada més, els països en vies de desenvolupament, com a l’Àfrica o una part d’Àsia o Amèrica Llatina, es poden quedar enrere i perdre aquest avantatge competitiu d’uns salaris més baixos que importaran menys enfront de les màquines.

Un recent informe de la UNCTAD, l’agència de Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament, calcula que els robots van a reemplaçar a dues terceres parts dels treballadors en el món en desenvolupament. Una altra desigualtat.

En el seu llibre es reflexiona sobre el perill de les màquines autònomes, des de la impersonalització de la mort en drons manejats fins als anomenats killer robots, independents a l’hora d’executar o no decisions pròpies. Si una de les bases de l’Estat és la potestat d’exercir la força, cap a on ens porta un futur amb màquines que puguin decidir si exercir-la o no?

Poden salvar vides de soldats però alhora es pot perdre el control dels militars i dels polítics sobre elles. És a dir, es pot perdre el control moral, que no és fàcil de codificar i que, a més, canvia amb el temps i les cultures. Asimov va dissenyar les seves famoses tres lleis robòtiques, però ni tan sols els éssers humans les complim.

Hi ha un moviment per frenar o prohibir aquestes armes autònomes, però no crec que hagi de tenir èxit. I un perill afegit serà la resposta asimètrica dels que no tenen accés a aquesta tecnologia, encara que ja l’Estat Islàmic ha començat a fer servir drons comercials barats amb bombes per atacar als seus enemics, que són els atemptats suïcides que malauradament ja coneixem.

Vostè mateix cita Stanislaw Lem quan deia que res envelleix més que el futur. Creu que el seu llibre seguirà plenament vigent en deu anys o és una visió actual d’un futur difícilment definible?

Suposo que no. Però no és un llibre de futurisme sinó de prospectiva, que no consisteix a endevinar el futur sinó en veure el que més ens convé dels futuribles possibles. De tota manera, a més de ser imparable, irreversible i indispensable, aquesta quarta revolució industrial en la qual estem immersos serà radicalment diferent de les anteriors i, a més, imprevisible. Pensa que el primer telèfon intel·ligent té menys de 10 anys i és ara ubic.

Al final, vostè advoca per educar-nos en fabricar una nova antropologia, una nova manera d’entendre’ns. Quins serien els primers passos que hem de donar en aquest sentit?

Primer hauríem de conèixer com són els programes d’aquestes màquines, que aprenguem seu llenguatge. En segon lloc, hauríem de fomentar el poder de la conversa i la cooperació entre nosaltres i amb les màquines. Són valors essencials en la nostra humanitat. I tercer preparar per a l’transhumanisme, la incorporació de robots o altres invents en els nostres cossos, encara que això depassa els límits d’aquest llibre que només pretenia escodrinyar aquests propers lustres en aquest terreny.

Entrevista de Francesc Miró per a ElDiario.es