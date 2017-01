José Montilla: Un favorable canvi d’escenari

La vida política catalana segueix immersa en l’embolic del procés cap a la independència. No hi ha setmana sense manifestació massiva, declaració patriòtica, manifest o acord històric, ambient ben alimentat per alguna declaració igualment patriòtica de l’altre costat i de mesures adoptades en l’àmbit de la justícia, que es produeixen com a conseqüència desitjada de l’estratègia de la desobediència. Res de nou que no estigués sobre la taula dels últims anys.

A mesura que el temps passa sense resultats tangibles, es produeix una doble i previsible reacció: uns, inquiets per no arribar a temps al paradís, radicalitzen el seu discurs (i esperem que només sigui això) i intenten augmentar la tensió ambiental. D’altres, cansats per la retòrica, comencen a desmobilitzar-se.

En aquest ambient confús i complex, el nostre govern, el de la Generalitat, segueix amb una activitat de nivell baix, sense assumir tota la responsabilitat de governar el país, utilitzant les eines per tractar dels assumptes públics que l’Estatut i les lleis li atorguen. En paraules de Carles Puigdemont és un govern “post-autonòmic”, que no s’ha d’ocupar de gestionar les coses concretes del país concret; sinó preparar el terreny per arribar a les portes de la independència.

Al seu torn, el nou Govern central continua sense ser capaç d’entendre la situació creada -en bona mesura com a conseqüència de les seves equivocades decisions- i sense proposar un camí que permeti trobar solucions acceptables per a tots. Té sentit, amb aquest panorama, afirmar que s’acosta un canvi d’escenari? Crec que sí, sense que sigui ni immediat, ni suficient.

Mariano Rajoy, al capdavant del nou govern espanyol, sap que no disposa d’una majoria a les Corts. I, encara que li costi reconèixer-ho, sap que Catalunya és, si no el primer, com a mínim, un dels principals problemes de la seva agenda. Al Congrés dels Diputats hi ha una majoria disposada a parlar de l’articulació territorial d’Espanya i les propostes de reforma constitucional ja no són descartades d’entrada. Hi ha, i ho dic amb tota la prudència, una certa predisposició a parlar-ne, que el Partit Popular no podrà bloquejar.

A Catalunya podem constatar el cansament d’una part important de les persones que han donat suport al sobiranisme. A mesura que el discurs del “xoc de trens” es fa més plausible, una part important dels que s’han compromès amb la hipòtesi de la independència com l’única solució es mostren disposats a escoltar altres solucions que siguin útils, si és que aquestes s’expliciten.

I en el terreny estrictament polític, hi ha indicis que permeten pensar en la progressiva recuperació d’un espai central del catalanisme, entès com un moviment transversal, plural i predisposat a participar en la governança d’Espanya, des de la més estricta defensa de l’autogovern i del caràcter nacional de Catalunya.

Ara bé, perquè aquesta hipòtesi optimista es verifiqui, cal treballar en la definició dels problemes concrets que volem resoldre. Pot semblar una bajanada, però faríem bé en aturar un moment la discussió per recordar les causes del malestar i la desafecció que sostenen el reclam de la independència. No fos cas que enmig del soroll oblidéssim la naturalesa dels problemes.

Crec que és necessari fer aquest exercici, perquè si no som capaços de presentar un diagnòstic dels problemes concrets, serà molt difícil, o gairebé impossible, iniciar una via de diàleg, negociació i acord.

És possible fer aquest exercici? És útil fer-ho?

Sí, ho és, si el que volem és resoldre la situació. Per descomptat, els partidaris de la secessió no tenen el més mínim interès en això. Perquè el seu objectiu no és resoldre aquests problemes, sinó constatar-los, magnificar i convertir-los en categories. Els independentistes volen –legítimamente– la independència de Catalunya, hi hagi o no problemes, siguin els problemes aquests o aquells.

Però els catalanistes, que desitgem el major autogovern de Catalunya, que exigim el reconeixement del caràcter nacional del país, que reclamem el respecte a les nostres competències, que desitgem participar en els assumptes comuns d’Espanya i d’Europa … els catalanistes, dic, si necessitem precisar els problemes existents, per trobar les solucions acceptables per a cada un d’ells.

El catalanisme polític i social, que convé reivindicar sense nostàlgia, però sense complexos, no viu de buscar enemics ni d’enaltir derrotes. Ha estat, fins ara, un moviment pragmàtic que ha buscat en primer lloc obtenir resultats per millorar la qualitat de vida dels catalans i les catalanes. Menys èpic, és veritat, que altres disposats a construir il·lusions, però més capaç d’evitar les frustracions col·lectives que l’èpica pot generar.

Fem, doncs, un exercici d’enumeració dels problemes a resoldre:

En primer lloc, necessitem precisar les competències, és a dir, les responsabilitats dels governs: què li correspon al govern central, i què a la Generalitat. Hem de reconèixer que sovint la frontera entre les competències d’una i altra administració no està ben definida. En els últims anys de majoria popular, crec que el govern central ha fet un ús abusiu de la possibilitat de dictar normes bàsiques i d’harmonització, que disminueixen la capacitat de decisió de la Generalitat.

Això, que ha provocat un innegable augment de la tensió, assenyala amb claredat la conveniència de precisar aquesta distribució i no deixar-la, sistemàticament, a l’atzar de les sentències del Tribunal Constitucional (TC).

Hem de aclarir que la relació entre l’administració general de l’Estat i les administracions territorials no s’ha de situar en un pla jeràrquic. Les CCAA no són administracions subordinades a l’administració central. Són administracions diferents, que s’han d’ocupar de l’exercici de les seves competències, i totes elles han de ser capaços de col·laborar entre si.

Que la distribució competencial prevista grinyoli no ens ha d’estranyar. Quan la Constitució la va establir no teníem experiència cap. Ara portem un bon tros recorregut, del que hem de fer un balanç positiu, per cert. Però l’exercici de l’autogovern en aquest marc constitucional ha posat de manifest disfuncions que, simplement, cal corregir.

En segon lloc, hem de revisar el sistema de finançament. Que no s’hagi fet en el calendari legalment previst no és admissible. Cal ajustar el sistema, que tot i que ha donat resultats globalment positius, segueix sense resoldre alguns problemes de fons: el finançament de la solidaritat interna, que han de sostenir la totalitat dels territoris; la suficiència de recursos, en base a les competències assumides; la distribució de la capacitat de dèficit públic entre els diversos nivells de l’administració pública; l’increment de la capacitat fiscal en l’àmbit dels ingressos; els compromisos relacionats amb la inversió pública estatal …

Convé incorporar a la Constitució alguns elements normatius que articulen el model de finançament. Però no cal esperar a una reforma constitucional per millorar, i fer-ho urgentment, l’actual model. Crec que el govern de Catalunya no pot declinar la seva obligació de participar, des de ja, a les iniciatives de reforma que es puguin posar en marxa, teixint les aliances necessàries amb altres territoris amb problemes similars.

En tercer lloc, hi ha un desajust en els procediments de presa de decisió de les polítiques comunes. És evident que en l’exercici de les competències de cada administració, i també en les derivades de la Unió Europea, hi ha sempre aspectes no resolts que han de ser abordats. És el més lògic en un món de sobiranies compartides i d’interdependències, Espanya necessita instruments de caràcter federal per fer-ho.

Com passa en tots els estats compostos, com el nostre. El millor exemple és la reforma del Senat, incorporada a un canvi constitucional, que és absolutament necessària perquè exerceixi, amb una nova configuració, la funció de cambra territorial.

I en darrer lloc, no per això menys important, hi ha un problema de reconeixement. Espanya ha de ser capaç de reconèixer-se en la seva diversitat, política, lingüística i cultural. I nosaltres necessitem que se’ns reconegui el nostre caràcter nacional. Ara bé, el reconeixement del caràcter nacional de Catalunya, i per descomptat el respecte a la seva capacitat de decisió en matèria de llengua, cultura, educació i dret civil, no ha de comportar la ruptura de la sobirania del conjunt del poble espanyol.

No necessitem això. Nació no és sinònim d’estat independent. Hi ha molts estats amb realitats nacionals diverses en el seu interior. Els nacionalistes, d’un i altre costat, identifiquen tots dos termes, però no cal que els donem la raó. No convertim això en un problema insalvable. Aquesta definició dels problemes que resoldre –que naturalment és opinable– requereix un canvi constitucional.

Una reforma, que ha de tenir un caràcter federal si volem una solució estable, que haurà d’aconseguir primer amb un acord polític de molt ampli espectre. I després serà necessària la ratificació popular via referèndum. Seran els ciutadans els que validin amb el seu vot una proposta d’acord. I serà aquest vot –si vam aconseguir un bon acord– el que permeti tancar les ferides de la desafortunada sentència del TC de 2010 sobre l’Estatut.

En definitiva, cal terreny de joc. No és un camí ni fàcil, ni immediat. No hi ha solucions màgiques. Però s’obre una finestra d’oportunitat que seria suïcida no aprofitar. En qualsevol cas, el que és una evidència és que el camí de la desobediència i del foment del conflicte només ens porta a un carreró sense sortida. Jo no ho desitjo per al meu país.

economíaDigital