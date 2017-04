Manuel Escudero: El futur de l’esquerra europea en l’era Trump

Vaig seguir el 8 de novembre durant tota la nit, com milions de ciutadans incrèduls, el minut a minut que va portar a Donald Trump a la Presidència dels EUA.

Tinc per a mi, com una immensa majoria, que la derrota de Hillary Clinton es deu a la percepció que era la candidata de l’establishment, i que cinquanta i escaig milions de nord-americans van pensar ahir que amb el seu vot a favor de Trump donaven un sonor tall de mànigues al sistema. Em va impactar la frase d’un hispà en aquesta llarga nit: “Prefereixo votar un boig que a un corrupte”.

Com assenyalava amb encert Nathan J. Robinson en un article publicat per CTXT en una data tan allunyada com el 16 de març d’aquest any (un article que ara cal rellegir), potser no era Hillary sinó Bernie Sanders qui va poder haver-se oposat amb eficàcia l’ascens de Trump. I el fonamentava en un argument molt senzill: “Trump no pot fer l’oca tant com acostuma en un debat contra Sanders, per la simple raó que Sanders està entestat a cenyir-se en cada conversa a les dificultats que passen els pobres a Amèrica sota el sistema econòmic vigent”. Bernie Sanders partia de la mateixa realitat de desigualtat creixent, estancament econòmic i manca d’oportunitats per a les classes mitjanes i treballadores en els EUA que Trump, però assenyalava un camí ben diferent per sortir-ne.

Una de les lliçons que els ciutadans europeus d’esquerra hauríem d’aprendre en cap d’altri és que, si a Europa la versió clàssica de la socialdemocràcia està en declivi electoral, la versió clàssica que han presentat els nostres cosins germans, els demòcrates dels EUA, amb una candidata a la motxilla pesen almenys tant les aliances amb l’establishment financer i corporatiu que posar-los brides i fer que treballin per a la majoria, ha collit també un sonat fracàs.

Però potser la major lliçó és que aquest fracàs no s’ha produït enfront d’una versió clàssica conservadora, sinó en confrontació directa amb un populisme de dretes que apel·la als pitjors instints d’insolidaritat, xenofòbia, aïllacionisme i admiració per l’autoritarisme. I això és l’anunci del que pot seguir passant a Europa, ara amb més intensitat.

La primera personalitat política a felicitar públicament Trump en aquesta nefasta nit, tot i que no es tenien els resultats d’estats decisius com Pennsilvània, va ser Marine Le Pen. Ella sap que tot el que ha passat aquest any, des de la resistència a que Europa aculli centenars de milers de refugiats que s’amunteguen a les nostres portes, passant pel Brexit i ara el triomf de Trump són la millor rampa de sortida per a la contesa electoral francesa de l’any que ve. Sap que, en els tres casos, les versions clàssiques de la política no estan sent capaços d’aturar l’embranzida de la marea del populisme d’ultradreta. I somia amb consolidar el 2017 els brillants resultats que aquesta tendència política ha collit aquest any.

El triomf de Trump confirma la urgència de trobar noves fórmules per aturar aquesta deriva autoritària, xenòfoba i autàrquica que creix tant a un costat com a l’altre de l’Atlàntic. Com fer-ho, qui ho pot fer? A mi no em cap el menor dubte que l’única resposta possible està en una esquerra que miri amb ulls molt crítics al capitalisme del segle XXI i decideixi posar-li brides oferint solucions a l’actual situació d’estancament i erosió social de les classes mitjanes i treballadores.

Els demòcrates nord-americans hauran de reflexionar sobre com es pot fer això en els EUA. I a Europa haurem de pensar també. La clau fonamental del que no funciona a Europa és la coalició política en la qual es sustenta: conservadors i Partit Popular Europeu, en aliança amb els demòcrates liberals i el suport en moltes ocasions del reformisme gradualista dels socialdemòcrates europeus. El seu llegat més nefast és l’emergència d’aquesta ultradreta eurófoba que té motius per felicitar-se perquè progressa sense parar ia la qual la coalició dominant va cedint terreny. Solament una socialdemocràcia refundada, en aliança amb una esquerra radical que hi hagi també madurat en els seus plantejaments (forçant ambdues als demòcrates liberals a sumar-se) aconseguirà canviar les destinacions d’Europa i detenir a una ultradreta que, de moment, s’està apropiant del descontentament popular. A Espanya tenim una oportunitat per començar a construir aquest espai. No serà fàcil, i no estarà exempt de tensions, misèries i fins i tot lluites caïnites. Per això és important fer una mena de full de ruta per a aquesta convergència, basada en diversos elements importants: a) L’estratègia més maldestre per la socialdemocràcia i la nova esquerra consisteix a lluitar per l’aniquilació mútua. b) Però reconèixer no vol dir mimetitzar: són dues realitats diferents, dos “universos” diferents, encara que condemnats a entendre. c) Les objeccions entre una i l’altra són importants, i això vol dir que només si maduren seu “univers” cadascuna d’elles, hi haurà bases per entendre sense renunciar a les seves diferències. La socialdemocràcia ha d’acceptar que cal rescatar la democràcia des del lloc al qual el capitalisme neoliberal l’ha portat. La nova esquerra ha d’acceptar que la lluita per les reformes no es redueix a proposar-les per la seva bondat teòrica, sinó que cal tenir en compte també la seva sostenibilitat en el temps, els seus efectes negatius i les aliances necessàries per alterar les correlacions de forces que les facin realitzables. Per sobre de tot, un acord indispensable de mínims consisteix en reafirmar el caràcter central de la democràcia representativa i acordar els seus nous trets de participació i capacitat de disputa ciutadana. El gran terreny de joc a Europa és una aliança per derrotar l’actual coalició dominant, i substituir-la per una nova coalició entre una socialdemocràcia que es refunda i una nova esquerra que madura. I, després del triomf de Trump als EUA el temps per fer aquesta fórmula viable s’està escurçant. Ctxt.es