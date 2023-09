Raimon Obiols: L’apunt del dia/215 (Marx, mort o viu)

Marx mort o viu

2 de setembre de 2023

A l’inici del monòleg teatral Marx in Soho, de l’historiador Howard Zinn, el protagonista (Karl Marx en persona, rediviu) agraeix al públic l’assistència:

“Gràcies per venir. No us heu deixat convèncer per tots aquests idiotes que diuen: “Marx està mort!”… Bé, ho estic… i no ho estic! Això és un mica de dialèctica, per a vostès».

Marx, és mort o viu?

L’any 1977, Bru Rovira i Montserrat Roig van tenir una llarga conversa amb el geògraf Pau Vila, que aleshores tenia 96 anys:

« – Què llegiu?

– Marx.

– Marx?

– Sí. Encara hi sóc a temps!

– No l’havíeu llegit fins ara?

– Fa anys ho havia intentat en una edició castellana feta a Caracas, però se’m va fer pesada. Ara el llegeixo en francès, en una edició molt acurada i acollidora. Vaig començar la seva obra completa quan tenia 90 anys, i estic a punt d’acabar-la.

– Us interessa el que diu?

– Sí. És evident que té un enorme valor, encara que, com és natural, hi ha una sèrie de coses que em semblen fora de temps».

– I no se us fa pesat?

– Més aviat trobo que és un bon exercici mental» (1).



P. S.- La viquipèdia en català diu que Howard Zinn era «anarquista» i en canvi la wikipedia en anglès el caracteritza com «socialista» (amb viquipèdia s’ha d’anar sempre amb compte). De fet, Zinn es definia com «una mica anarquista, una mica socialista; potser socialista democràtic». De Zinn és una dita interessant: «Puc entendre el pessimisme, però no hi crec. No és una qüestió de fe, sinó d’evidència històrica. No es tracta d’una evidencia abrumadora, però és suficient per a l’esperança, perquè per a l’esperança no necessitem certeses sinó possibilitats».

_______________

(1) Bru Rovira: Pau Vila: “He viscut!”. Biografia oral, Edicions La Campana, Barcelona 1989. Pròleg de Montserrat Roig.

_______________

Marx in Soho es pot veure aYoutube, amb subtítols en castellà.