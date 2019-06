Antoni Puigverd: Una derrota col·lectiva

Un amic raonable i equànime, que practica l’esport de risc de situar-se enmig dels uns i dels altres, amb la il·lusa pretensió d’evitar que Catalunya es trenqui pel mig, va tenir la mala pensada d’anar dissabte a la plaça de Sant Jaume. Al vespre, m’escrivia això: “Avui he viscut una derrota col·lectiva. Una derrota sense solució. Una merda”. Es referia al fanatisme agressiu dels independentistes que, congregats a la plaça, protestaven per les aliances que han permès Ada Colau mantenir-se com a alcaldessa. Aquesta inquietud per la cristal·lització del fanatisme se suma a la tristesa i al malestar que, uns dies enrere, van destil·lar els al·legats finals dels líders independentistes davant del tribunal que els jutja per rebel·lió. La política va inhibir-se; els magistrats han actuat amb guant de seda i amb mà de ferro; tot fa preveure una implacable sentència correctiva: el final de les bones intencions.

La derrota col·lectiva que viurem tots plegats serà apoteòsica. L’estat haurà aconseguit imposar-se, però la factura que el plet deixarà serà impagable. No podrem cancel·lar mai la hipoteca que el plet deixarà a les nostres societats. La catalana està febrilment escindida, com revelen la furibunda massa de la plaça de Sant Jaume o l’esperpèntiques escenes de Santa Coloma de Farners. La societat espanyola, una vegada més, haurà caigut en la temptació de fonamentar l’hegemonia de la majoria de la població nacionalment homogènia damunt la humiliació d’una minoria culturalment i políticament heterodoxa.

El previsible final desastrós del plet territorial provocarà el fracàs de les possibilitats de creixement d’Espanya, cosa que, en el context competitiu del món actual, és tan estúpid com jugar-se la vida a la ruleta russa. No es pot oblidar que un factor important del plet que estem vivint és la pretensió aznariana (encara vigent) de convertir Espanya en França, cosa que implica la construcció d’un Madrid de 20 milions d’habitants que, a més de buidar l’Espanya interior, aconsegueixi provincianitzar Barcelona. La defensa catalana ha estat cega, però instintiva. Un final dràstic del plet català pot gripar el motor de Barcelona, però Madrid no podrà fer-se càrrec de l’energia que Barcelona vagi perdent. El dens teixit industrial català pot ser perjudicat, però no pas traslladat. Des del punt de vista econòmic, la manera com les elits espanyoles han encarat el problema territorial no pot ser més irracional i grollera. Durant dècades, les burles, requisitòries i crítiques han anat només en una direcció: el nacionalisme català era el diable personificat. Ara que el diable comença a supurar sofre (plaça de Sant Jaume) és fàcil assenyalar-lo. Però, en l’anàlisi de les responsabilitats, no es pot obviar que els poders polítics, econòmics i mediàtics espanyols bloquegen des de fa molts anys qualsevol sortida, fins la més moderada.

Els intel·lectuals implicats en la lluita contra ETA, que, gustosos, es van deixar instrumentalitzar per Aznar (i van acabar inspirant Ciutadans), van començar a propagar una ficció per a Espanya tant o més somiatruites que la de la independència catalana: l’Espanya a la francesa va ser descrita com l’única democràcia possible (com si els models suís o alemany no fossin democràtics: permetrien la fórmula austriacista que defensaven Lluch i Herrero de Miñón). Aquesta visió a la francesa va esdevenir hegemònica a tot Espanya, i continua sent-ho.

Ara bé, malgrat els intents d’uniformació espanyola, sovint implementats per dictadures, la història ens havia deixat d’herència una Espanya plural. Era lògic que l’estructura política s’hi adaptés. El pacte territorial de la constitució (que no parla de nacionalitats per casualitat) era un primer intent d’adaptar l’estructura (autonomies) a la realitat plural. Però tan bon punt la dreta va accedir amb Aznar al poder, el pacte es va vulnerar de facto. Va començar la recentralització. L’aventura del segon estatut ja va deixar en evidència els errors d’una i altra part. Aznar havia suscitat una reacció al·lèrgica: Carod i la seva clau. El problema es va fer coent, però en comptes de buscar-hi solució, l’Espanya aznariana (que Rajoy continuava sense virior) va tancar tota via de sortida.

L’escalada independentista que ens ha portat al cul de sac és, sens cap mena de dubte, un error capital del nacionalisme català, incapaç d’entendre que la pluralitat interna catalana és el veritable límit del seu somni, com estem veient tristament ara. El procés, tan semblant al Brexit per les emocions i falsedats fabricades, mereixia un càstig polític. Però la presó i el judici per rebel·lió bloquegen la política i frenen l’autocrítica. Una sentència dura ho acabarà de rebentar tot.

Estem atrapats. La derrota col·lectiva és un fet. Només una sentència intel·ligent podria salvar-nos. Però la disputa és entre dos fanatismes. Dos ­somnis: Espanya a la francesa, Catalunya a la danesa. Amb gran entusiasme, uns i altres ens han portat al precipici. Insensats, creuen que el seu somni emergirà després d’un gran desastre.

La Vanguardia